Antalya'da kadın çiftçiler yarıştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışması\'nda Gazipaşa\'dan Güler Kaptanoğlu birinci oldu. Kaptanoğlu, sonuç açıklandığında gözyaşlarını tutamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışması\'nın finali, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu\'nda yapıldı. Kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı ve günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktiviteyle buluşturulmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya Antalya\'nın 18 ilçesinden 133 kadın çiftçi katıldı. İlçe etaplarının sonunda finalde, Elmalı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca ve Muratpaşa ilçelerinin finalistleri yarıştı. Yarışmanın finalini Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ve eşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Özlü ile çok sayıda davetli izledi.

Finale yükselen 8 ilçe birincisi kadına ise 15 soru yöneltildi. Yarışmada 90 puanla Gazipaşa\'dan Güler Kaptanoğlu birinci oldu. Yedek sorular kısmında 80\'er puanlı Finike\'den Hacer Kılbacak ikinci, Elmalı\'dan Şerife Özkaya ise üçüncü oldu.

TOPLAM 60 BİN TL ÖDÜL

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nde yarışmacılara toplamda 60 bin TL ödül dağıtıldı. Finalde Antalya\'nın en bilgili üç kadın çiftçisine ise ödüllerini Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve müsteşar yardımcısı Nihat Özlü verdi. Birinci 15 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncüye de 7 bin 500 TL ile ödüllendirilirken, finale kalan ve dereceye giremeyen diğer yarışmacılara da 1000\'er TL mansiyon ödülü verildi.

\'ÇİFTÇİLİĞİN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEYECEK\'

Yarışmada konuşan Vali Münir Karaloğlu, tarım ve çiftçiliğin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, “İlk insandan bugüne kadar çiftçilik insanlık tarihin en önemli mesleği ve hiç yok olmayacak, insanlık var oldukça kıyamete kadar da devam edecek önemli bir meslek. Bugün dünyanın gelecekteki en büyük problemi de güvenli gıda ve sağlıklı beslenme. Şu anda üzerinde en çok konuşulan meseleler bunlar. Onun için çiftçilik ve tarım sektörünün hiçbir zaman modası geçmeyecek, hep tarımı konuşuyor olacağız\" dedi.

Bir kadın çiftçinin hem anne, hem evini çekip çeviren kişi, hem de toprakta ağır bir çalışma yapan işçi demek olduğunu belirten Menderes Türel ise, \"Türkiye\'de yediğimiz ekmekte, yemekte kadın çiftçilerimizin büyük emeği ve hakkı vardır. Anadolu\'da kadın sadece evde yemek pişiren kişi değildir, aynı zamanda ailenin temel direğidir. Artık kadınlarımız daha fazla okumakta, meslek sahibi olmakta, kendi şirketlerini kurmakta ve Türkiye\'yi daha da ileriye götürmektedir. Biz kadın kardeşlerimizin her alanda yanında olacağız, onları koruyacağız ve destekleyeceğiz\" diye konuştu.

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