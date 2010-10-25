T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANTALYA'DA KAÇAK ET OPERASYONU ANTALYA (A.A)

25 Ekim 2010 16:06

-ANTALYA'DA KAÇAK ET OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 25.10.2010 - Antalya'da, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilerek kente sokulmak istenen 4 ton civarında et ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ele geçirilen etle ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan zanlılar, polisteki ilk sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Kaçak etin Bulgaristan'dan 2'şer tonluk partiler halinde tırlarla getirildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24