-ANTALYA'DA KAÇAK ET OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 25.10.2010 - Antalya'da, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilerek kente sokulmak istenen 4 ton civarında et ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ele geçirilen etle ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan zanlılar, polisteki ilk sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Kaçak etin Bulgaristan'dan 2'şer tonluk partiler halinde tırlarla getirildiği belirtildi.