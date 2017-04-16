Antalya'da kabinde fotoğraf çekilip paylaşan 59 kişi gözaltında

Antalya'da oy kullanma kabinlerinde fotoğraf çeken 59 kişi gözaltına alındı. Oy kullanma işleminin başlamasından kısa süre sonra birçok seçmen, kullandıkları oyları cep telefonlarıyla fotoğraflayıp, sosyal medyadaki Facebook, Twitter, Instagram'daki hesaplarından paylaştı. Cep telefonunda tespit edilen fotoğraflar sonrası gözaltına alınan kişilere 'seçim kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

YSK uyarmıştı

Yüksek Seçim Kurulu'nun yayımladığı seçim yasaklarında, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmenin yasak olduğu ifade edilerek, bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık başkanlarına bırakılması gerektiği açıklanmıştı.

Antalya'nın Kepez İlçesi Altınova Mahallesi'nde sabah saatlerinde ailesi ile girdiği serasında çiçeklerinin bakımı yapan Fatma Kurt, çiçeklerinin bakımını yaptıktan sonra oyunu kullandı. Çiçeklerin sürekli bakım istediğini söyleyen Kurt, "Bütün aile küçük bir çocuk gibi çiçeklerle ilgileniyoruz. Tüm bakımının aksatmadan zamanında yapılması gerekiyor. Aksi olduğu zaman anında kuruyor ya da hasta oluyorlar"dedi. Vatandaş olarak oy verme işleminin önemli olduğu söyleyen Kurt, "Önce işim sonra oyum" dedi. Kurt, işlerinin bitmesinin ardından oyunu verdi.