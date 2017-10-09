Antalya'da hortum seralara büyük zarar verdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da sabah saatlerinde meydana gelen hortum, çok sayıda seraya zarar verdi.

Antalya kent merkezinde, seraların da bulunduğu Altınova bölgesinde sabaha karşı hortum oluştu. Hortum nedeniyle bölgede çok sayıda sera zarar gördü. Seraların demir ve boru aksamları yerinden sökülürken, naylonlar uçtu. Serada hasat aşamasına gelen kesme çiçek ve sebzeler de büyük zarar gördü. Sera sahipleri, sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşarken, tuttukları işçilerle seralarda onarım başlattı.

200 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Antalya Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası da bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı. Seralarda incelemede bulunan Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, doğal afetin büyük zarar verdiğini söyledi. Çiftçilerin zor durumda olduğunu belirten Alp, “Tam hasat aşamasına gelindiğinde bu felaketin yaşanması ayrıca üzücü. Daha çok karanfil ve sebzelerde zarar oldu. Tahmini 200 ile 250 dönüm arasında hasarımız var. Antalya\'nın coğrafi yapısı bu tür felaketlere açık. Umarım bundan sonra olmaz\" dedi.

\'HER ŞEYİ YENİDEN YAPACAĞIZ\'

Ziraat mühendisi Nesibe Olcan da 8 dönümlük arazilerinde hortumun seralarını kaldırdığını söyledi. Bir ay sonra kesime başlayacaklarını aktaran Olcan, “Yarı yarıya zararımız var. Seraları tamamen kaldırarak her şeyi yeni baştan yapacağız\" diye konuştu.

HORTUM ANI KAMERADA

Seralarda felakete yol açan hortum, Lara sahilinde kameralara yansıdı. Seralarda çalışan Suriyeli işçiler de felaket anına şahit oldu. Cep telefonlarıyla olay anını görüntüleyen işçilerin panik anları da kayıtta yer aldı.

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