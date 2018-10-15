Antalya'da güneş ve deniz keyfi

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ekim ayı ortasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler soluğu Konyaaltı Sahili\'nde aldı.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya\'da güzel ve güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Plajı\'nda hem güneşlendi, hem deniz keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar ise falezlerde balık tutmayı tercih etti.

Denize giren vatandaşlar su sıcaklığının güzel olduğunu belirterek, ekim ayında deniz keyfi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



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