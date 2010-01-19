Antalya'da goller konuştu: 4-3

T24 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek rakibine çeyrek finalde katıldı. Karşılıklı atılan 7 güzel gol, maça gelenleri keyiflendirdi.



NTV'den Mert Aydın Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında oynanan son maç olan Fenerbahçe-Antalyaspor maçını analiz etti.



Fenerbahçe için kupanın anlamı büyük. 1983’ten beri devam eden çile malumunuz. Bu sezon da ilk 3 maçta alınan 9 puanla çeyrek final garantilendi. Böyle olunca Antalya deplasmanında kaleyi Mert’e teslim edecek kadar rahat Cristoph Daum.



Yeni transfer Gökhan merak ediliyor ama ilk 11’de yok. Ali Bilgin bir zamanlar popülarite zirvesi yaptığı statta yuhalanıyor her topu ayağına aldığında. Malum bir firar olayı vardı geçmişte.



5. dakikada Tita’nın korneri geliyor soldan. Mert 1.91’lik boyuna rağmen acemice çıkıyor. Boşta kalan topu Orhan tamamlıyor. Savunma kalenin önünden çıkarıyor topu. 9’da Alex sağdan serbest atışı kullanıyor. Selçuk’un kafası yan direğin dışına çarpıp auta gidiyor.



17’de Uğur’la soldan geliyor Fenerbahçe. Sol beke geçen Andre Santos mutluluktan uçuyor. Bu uçuşu iyi görüyor Uğur. Ceza alanının solunda topla buluşan Brezilyalı’nın ortasında sadece boş kaleye dokunuyor Alex: 0-1.



21’de Tita’nın serbest atışında Yalçın, Bekir’in yanından yükselip ağları havalandırıyor kafayla: 1-1. 45’te Bilica’nın kaptırdığı top, maçı hareketlendiriyor. Sedat sağdan ortalıyor. Diehoua bomboş. Vuruşunda Mert müthiş bir hamleyle golü önlüyor.



İkinci yarı Alex yok Özer var. Ama 51’de Antalya golü geliyor. Ev sahibinin Alex’i Tita nefis ara pası atıyor uyuyan Fenerbahçe savunmasının arasına. Necati’nin aradığı gözü bulma sevinci golle sonuçlanıyor: 2-1. 53’te Selçuk’un kafasında Barthez Ömer köşede bitiveriyor.



Antalyaspor işi kontratağa vurduktan sonra Fenerbahçe’yi gafil avlama şansları buldu. 65’te Necati, savunmanın arkasına sarktı. Kaleyi terk eden Mert’in üzerinden aşırttı. Djiehoua, Bilica’ya vurdurmadan golü attı: 3-1.



72’de Santos-Vederson işbirliğinde top geriye çıktı. Güiza yine beceremedi. Seken topa Özer bildiğiniz bazuka gibi vurdu: 3-2. 80’de Gökhan Ünal sağda topla buluştu. Yalçın’ı çalımladı. Topu geriye çıkardı. Güiza bu kez golcü gibi şutladı: 3-3. Fenerbahçe savunmasının arasına atılan bir top daha ve Djehoua’nın vuruşu: 4-3.



Fenerbahçe, maçın belli bölümlerinde hücumda güzel varyasyonlar yaptı. Ama Bilica-Lugano hataları ilginçti. Bu hatalar, Antalyaspor’un araya atılan her topta pozisyona girmesine neden oldu.



ANTALYASPOR: 4 - FENERBAHÇE: 3



Stat: Antalya Atatürk



Hakemler: Özgür Yankaya, Tarık Ongun, Aleks Taşçıoğlu



Antalyaspor: Ömer, Erhan Güven, Yalçın, Batak, Orhan Ak, Ertuğrul (Dk. 88 Veysel), Jedinak, Sedat (Dk. 71 Korhan), Tita (Dk. 68 Fatih Ceylan) Necati, Djiehoua



Fenerbahçe: Mert Günok, Bekir İrtegün, Lugano, Bilica, Andre Santos, Ali Bilgin (Dk. 70 Vederson), Selçuk, Emre, Uğur Boral (Dk. 70 Gökhan Ünal), Alex (Dk. 46 Özer Hurmacı), Guiza



Goller: Dk 17 Alex, Dk. 73 Özer, Dk. 80 Guiza (Fenerbahçe), Dk. 21 Yalçın, Dk. 51 Necati, Dk.65 ve Dk. 88 Djiehoua (Antalyaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 25 Yalçın, Dk. 89 Djiehoua, Dk. 89 Jedinak, Dk. 90+1 Orhan (Antalyaspor), Dk. 68 Bekir (Fenerbahçe)