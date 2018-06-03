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Antalya'da göçmenlerin içinde bulunduğu tekne battı: 9 ölü

Sahil Güvenliğin yaptığı müdahale sonucu 5 kişi kurtarıldı

03 Haziran 2018 14:15

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında, içinde göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Olayda, 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1’i kadın 5 kişi de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22’de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası’nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Geyikova açıklarına sevkedildi.

Yapılan müdahale sonucu 5 kişi kurtarıldı. Ancak 9 kişinin ise sudan cansız bedenleri çıkarıldı.

Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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