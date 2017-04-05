Antalya'da gerilim yüksek referandum gündemi geçim kaygısı

Antalya, hem kalabalık nüfuslu büyük bir kent, hem de hiçbir siyasi geleneğin garanti kalesi sayılmadığı için referandum kampanyalarının kıran kırana geçtiği bir yer.

Ayrıca ekonomik kaygılar; özellikle de turizm sektörünün iki senedir istediği hedefleri tutturamaması ve çiftçinin de Rusya ambargosu yüzünden yaşadığı kayıpları henüz telafi edememiş olması kentte tansiyonun daha da yükselmesinin nedenleri.

Referanduma yay gibi gergin bir ortamda hazırlanan Antalya'da "Hayır" için kampanya yapanlar ekonomik sıkıntıların yarattığı sosyal sorunlara dikkat çekmeye çalışırken, "Evet" kampında öne çıkan mesaj daha iyi bir gelecek umudu.

Antalya'da tüm partiler aktif olarak kampanya yapıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) referandumun bir "memleket meselesi" olduğu tezini öne çıkarırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) daha iyi gelecek umudunu vurguluyor.

Cumhuriyetçi Hareket Partisi'nin (CHP) kampanyasının önderliğini eski Belediye Başkanı ve şimdiki milletvekili Mustafa Akaydın yürütüyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de kadın ve kadın haklarını referandum çalışmalarının odağına oturtuyor.

Antalya'da geçmiş seçimlerde seçmeninin tavrının belirleyici olduğu MHP'nin faal bir şekilde çalışması ibreyi "Evet"e yaklaştırıyor.