-ANTALYA'DA GAZETECİ GÖZALTINDA ANTALYA (A.A) - 19.04.2011 - Antalya'da yerel yayın yapan Akdeniz Manşet Gazetesi'nin istihbarat şefi Şükrü Ağırman, Antalya Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen bir soruşturmaya yönelik dün gazetede yer alan haberler nedeniyle, Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine gazetenin istihbarat şefi Şükrü Ağırman gözaltına alındı. Gazeteci Şükrü Ağırman'ın, savcılığın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı haberlerde, 'hakaret ve iftira içeren asılsız bilgilere'' yer verdiği iddia edildi. KOM'da ifadesi alınan Şükrü Ağırman'ın, Basın Kanunu'na muhalefet, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'', ''İftira'' ve ''Hakaret'' suçlamalarıyla cumhuriyet savcılığına sevk edileceği bildirildi.