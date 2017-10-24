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Antalya’da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da fuhuş operasyonunda 10 yabancı uyruklu kadın ile kadınları fuhşa zorlayan 4 şüpheli gözaltına alındı

24 Ekim 2017 23:25

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da fuhuş operasyonunda 10 yabancı uyruklu kadın ile kadınları fuhşa zorlayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 42 yaşındaki K.T. ve 66 yaşındaki M.T.’nin evli çift oldukları ortaya çıktı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri kent merkezinde belirlenen, aralarında bazı otellerin de bulunduğu adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 Ukrayna, 2 Gürcistan, 2 Kazakistan, 1 Kırgızistan ve 1 Moldova uyruklu 10 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan K.T., M.T., M.K. ve M.A. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. K.T. ve M.T.’nin evli çift oldukları belirlendi. 
İfadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlardan fuhuşla ilişkisi olmadığı belirlenen Gürcistan uyruklu 2 kadın serbest bırakılırken, 8 kadın sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi’ne gönderildi. 4 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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