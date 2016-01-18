Antalya'da fırtına öğrenci yurdunun çatısını uçurdu, 5 yaralı

Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki Çınarlı öğrenci yurdunun çatısının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Fırtına nedeniyle Aksu ilçesinde bir caminin minaresi çöktü, kent genelinde de birçok binanın çatısı uçtu. Fırtınanın saat 03.00’e kadar etkili olacağı kaydedildi.

Antalya’da akşam saatlerinde etkisini artıran ve zaman zaman hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Aksu ilçesinde bir caminin minaresi çöktü. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. İnşaat şantiyelerinden malzeme düşmesi sonucu 10’a yakın kişi hafif yaralandı. Yine çok sayıda araç, fırtınanın sürüklediği ya da kopardığı malzemelerden dolayı hasar gördü. Aracı hasar gören Osman Demirci, “Ne olduğunu anlamadım. Aşağı inince hafif ticari aracımın üzerinde çatı iskeleti olduğunu gördüm. Sonrasında polisi aradım” dedi.

Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi’ndeki Özel Çınarlı Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısındaki kiremitlerin hortum nedeniyle uçması sonucu yurdun bahçesindeki kermes alanında bulunan 5 kişi hafif yaralandı. 5 yaralı ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Gebizli Mahallesi’nde şiddetli rüzgar nedeniyle onlarca evin çatısı, güneş panelleri uçtu. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin elektrikleri kesildi. Binaların çatısından uçan demir parçaları ise müstakil evlerin çatısına zarar verdi. Evleri zarar gören vatandaşlar, yağmurda çocuklarıyla birlikte sokağa çıkmak zorunda kaldı. Gebizli Mahalle Muhtarı Kenan Akbaba, “Rüzgar hortum gibi geldi. 1 dakikada mahalleyi alt üst etti. Çatılar uçtu, vatandaşların evlerine düştü. Can kaybı ya da yaralımız yok” dedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Erol Aydın, kuvvetli rüzgarın sabaha karşı 03.00 sıralarında etkisini kaybetmesini beklediklerini söyledi. Yağışların da aynı saatlerde azalacağını kaydeden Aydın, aralıklı sabaha kadar devam edeceğini belirtti. Kaş ve Döşemealtı ilçelerinde etkili yağış olduğunu kaydeden Aydın, yağışın saat 03.00 sıralarında etkisini kaybetmesini beklediklerini aktardı. Erol Aydın, yağışın en etkili olduğu Döşemealtı İlçesi’nde şu ana kadar metrekareye 100 kilogram yağış düştüğünü sözlerine ekledi.