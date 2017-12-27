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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

27 Aralık 2017 16:50

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - ANTALYA\'da, FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katılımıyla eş zamanlı yapılan baskında, örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'nın sorumlularından oldukları iddia edilen doktor, öğretmen, memur ve öğretim üyelerinin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorguları için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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