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Antalya'da FETÖ'den toplam 1834 kişi tutuklandı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Antalya'da toplam 1834 kişi tutuklandı

12 Ekim 2017 21:02

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\' soruşturması kapsamında Antalya\'da toplam 1834 kişi tutuklandı.
Antalya Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz\'da FETÖ/PDY\'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'anayasayı ihlal\', \'cebir ve şiddet kullanarak TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\', \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\', \'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ne karşı silahlı isyana tahrik\' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 1834 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, \"44 kişi gözaltındadır. Toplamda 5 bin 5 adli işlem yapılmıştır\" denildi.

    
 

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