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Antalya'da FETÖ'den 5 tutuklama

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

19 Eylül 2017 19:36

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5\'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütünün deşifre edilerek, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül tarihlerinde çeşitli adreslere baskın yapıldı.
Operasyonlarda, öğretmenlikten ihraç edilen S.K. ve M.Ç. ile polislikte ihraç edilen M.A., avukat Ö.B. ile A.Ç, F.C, G.Ö, A.R. ve Ü.S.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.R, Ü.S.Ö, M.A, Ö.B. ve M.Ç. tutuklanırken, F.C, G.Ö, S.K, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

　

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