Antalya'da FETÖ'den 11 kişi tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden çoğunluğu öğretmen 11\'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarından öğretim üyesi, araştırma görevlisi, serbest meslek mensubunun da bulunduğu çoğu öğretmen 17 kişi hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir bölümü örgütün şifreli haberleş programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu tespit edilen 17 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Antalya 3\'üncü Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüphelilerden F.G.G.C, F.Ö., G.Ö., Ö.F.G., R.Y., B.M.D., H.Y., M.K., M.Ö., S.A. ve M.Y. tutuklanırken, G.Ş., H.K., M.A., T.Ö., Y.A. ve F.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.