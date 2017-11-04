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Antalya'da FETÖ operasyonu: Şirkete el konuldu, yöneticiler tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında inşaat ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Durmazlar Grup şirketine el konuldu

04 Kasım 2017 16:32

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında inşaat ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Durmazlar Grup şirketine el konuldu. Şirket yöneticilerinden Selahattin ve Sebahattin Durmaz tutuklandı, Ömer Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Durmazlar Grup şirketine 30 Ekim\'de operasyon düzenledi. Operasyonda şirket yöneticileri Selahattin Durmaz, Sebahattin Durmaz ve Ömer Durmaz gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'terörizmin finansmanı\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüphelilerden Selahattin ve Sebahattin Durmaz tutuklandı, Ömer Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞİKETE EL KONULDU
Yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nden şirket yönetimine kayyum atanması talep edildi. Talebi yerinde gören hakimlik, şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'nu (TMSF) kayyum olarak atadı. FETÖ/PDY finans sağlandığı yönünde MASAK raporu bulunan şirket bundan böyle TMS tarafından yönetilecek.
Diğer yandan soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.

　

　

　

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