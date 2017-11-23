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Antalya'da FETÖ operasyonu: 76 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 99 şüphelide

23 Kasım 2017 14:27

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 99 şüpheliden 76\'sı gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, programı kullandığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bugün sabah saatlerinde, il merkezindeki 102 adreste eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

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