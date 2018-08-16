T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, aile gibi davranıp, 'gaybubet evleri'nde gizlenen 6 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

16 Ağustos 2018 15:54

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, aile gibi davranıp, \'gaybubet evleri\'nde gizlenen 6 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlileri, aranan FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, aile gibi davranıp, \'gaybubet evleri\'nde gizlenen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller, sahte kimlik ve para ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYAFETÖPDYAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet MüdürlüğüMüdürlüğüKaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele MüdürlüğüEvlerdeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24