Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, aile gibi davranıp, \'gaybubet evleri\'nde gizlenen 6 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlileri, aranan FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, aile gibi davranıp, \'gaybubet evleri\'nde gizlenen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller, sahte kimlik ve para ele geçirildi.



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