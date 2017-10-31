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Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı

31 Ekim 2017 16:23

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 4\'ü gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yöneticilerinden S.D., S.D. ve Ö.D. ile bir inşaat firmasının adı açıklanmayan yöneticisini gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı iddia edildi.

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