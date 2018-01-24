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Antalya'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi, gözaltına alındı

24 Ocak 2018 16:22

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi, gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişinin yakalanması için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Antalya merkez ve Finike, Kumluca, Kaş, Serik ilçeleriyle İstanbul\'da, sabah saatlerinde 19 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda, 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'e ait kitaplar ele geçirildi. Sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirtildi. 
Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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