Antalya'da Eto'o şov!

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Karabükspor'u Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Karabükspor'un tek golü Mustapha Yatabare'den geldi.

Karabük’te Ceyhun Gülselam, 67. dakikada Deniz Kadah’a yaptığı faullü hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Ev sahibi Antalyaspor, henüz 5. dakikada Danilo’nun bıraktığı topta Eto’o’nun klas vuruşuyla öne geçti ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

İkinci yarının başında özellikle Gabriel Torje’yle ataklarını sıklaştıran Karabük ekibi, Mustapha Yatabare’yle 60. dakikada skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi Antalya’nın dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o, 65. dakikada klasına yakışır bir şekilde kaleci dahil 3 oyuncunun üstünden topu aşırtarak ağlara gönderdi ve skoru tayin etti: 2-1.

Ligde bu sezon 3. galibiyetini alan Antalyaspor, 12 puanla 13’üncü sıraya yükseldi. 8 puanlı Karabükspor ise 16. sırada kaldı.