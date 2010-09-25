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ANTALYA'DA ESRARENGİZ CİNAYET ANTALYA (A.A)

25 Eylül 2010 14:22

-ANTALYA'DA ESRARENGİZ CİNAYET ANTALYA (A.A) - 25.09.2010 - Antalya'da, Almanca turist rehberliği ve oto galericiliği yapan Mustafa Kemal Gözükızıl ile yanında çalışan Gökhan Muş, bir otomobilde tabancayla öldürülmüş bulundu. Bir ihbarı değerlendiren polis, Ermenek mahallesinde park halindeki bir otomobilde iki kişinin cesedini buldu. Yapılan incelemede, öldürülen kişilerin Antalya Rehberler Odasına kayıtlı Almanca kokartlı rehber, aynı zamanda rent a car ve otomobil galerisi sahibi Mustafa Kemal Gözükızıl ile yanında çalışan Gökhan Muş olduğu anlaşıldı. Polis olay yerinde 6 tabanca mermisi kovanı buldu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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