Antalya'da eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe düşme hattında demirledi

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, Antalyaspor'a da diş geçiremedi: 0-0.
Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ligdeki ilk maçında Erzurumspor'la 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, Antalya deplasmanından da 1 puanla döndü.
Fenerbahçe, maç boyunca özellikle Mehmet Ekici'nin etkili oyuunuyla galibiyet fırsatları yakalasa da Antalyaspor kalecisi Boffin gole geçit vermedi. Öte yandan Roman Neustadter, 75. dakikada ikinci sarı kartı görünce sarı lacivertli takım kalan sürede 10 kişi mücadele etti.
Bu sonuçla 16 puana yükselen Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada kapattı. 27 puana yükselen Antalyaspor ise devreye 6. sırada girdi.