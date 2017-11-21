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Antalya'da 'Elektronik Harp Tatbikatı'

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca Akdeniz'de planlanan 'Elektronik Harp Tatbikatı' sürüyor

21 Kasım 2017 17:07

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı\'nca Akdeniz\'de planlanan \'Elektronik Harp Tatbikatı\' sürüyor.
Antalya Limanı açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait savaş gemileri, katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliği aldığı tatbikat, Konyaaltı sahili ve falezlerden de izlendi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait helikopterlerin de kullanıldı. Silah ve mühimmat kullanılmayan Elektronik Harp Tatbikatı 24 Kasım Cuma günü sona erecek.

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