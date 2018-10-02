Antalya'da, ekim ayında deniz keyfi

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - YURT genelinde hava sıcaklığında düşüş olmasına rağmen sıcaklığın 26- 30 derecelerde seyrettiği Antalya\'da, ekim ayında da denize giriliyor.

Antalya\'da, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olmasını fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Sahiller, üniversite öğrencilerine, çocuklara ve turistlere kaldı. Yabancı turistlerin daha çok güneşlenmeyi tercih ettiği gözlenirken, çocuklar ile üniversite öğrencileri ise denizde yüzdü. Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın, ilerleyen günlerde de Antalya\'da etkisini sürdüreceğini kaydetti.

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