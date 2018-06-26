Antalya'da domates fiyatları yüzde 400 arttı

Antalya Toptancı Hali'nde domatesin fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 400 arttı.

Birgün'den yer alan habere göre, söz konusu fiyat artışına, Antalya’da 'domates güvesi' olarak biline 'tuta absoluta' hastalığı nedeniyle seralarda binlerce ton domatesin kuruması ve çiftçinin geçtiğimiz yıla oranla 2 ay önce domatesini sökmesinin neden olduğu belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali günlük fiyat listesinde yer alan fiyatlar dikkat çekti. Meyve ve sebzenin hal fiyatlarının yer aldığı listede domatesin kilogramı geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 400 artarak 3-3,5 TL'den alıcı buldu.

Geçen yılın aynı döneminde domates Antalya Toptancı Halinde 70 kuruştan alıcı buluyordu.

Örtü altı üretimin merkezinde yer alan çiftçilerin, 2009 yılında Güney Amerika'dan Avrupa'ya oradan da Türkiye’ye giren ‘tuta absoluta’ hastalığına karşı yenik düştüğü bildirildi.

'Domates güvesi' denilen 'tuta absoluta' adlı hastalık, 2015 yılında yaşanan Rusya krizinden sonra domates üreticisini zarar ettiren en önemli faktörlerin başında geliyor.

Çiftçilerin hastalık nedeniyle binlerce ton domateslerini sökmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Sökemeyen çiftçiler ise domatesleri dalında kurumaya bıraktı.

Çiftçiler, 'tuta' kelebeğinin yok edilmesinde kullandıkları ilaçların tesir etmemesi üzerine ilaçların araştırılması için Aksu Tarım İlçe Müdürlüğüne de dilekçe verdi.

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Tuta çiftçimizi bitirdi. Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 400 arttı. Hale gelen ürün ise yüzde 100 düştü. Önümüzdeki iki ay içerisinde domates fiyatları soğan ve patates fiyatlarını geçecek. Böyle giderse ‘tuta’ üreticinin de tüketicinin de cebini çok yakacak. Domatesler olduğu gibi serada kaldı. Çiftçimiz domatesini toplayamadan söktü" açıklamasını yaptı.