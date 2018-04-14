Antalya'da deprem

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Akseki ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem, Isparta ve Konya’nın bazı ilçelerinde de hissedildi. AFAD\'ın aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak bildirildi.

Merkez üssü Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi verilerine göre yerin 5 km altında 4.7 şiddetinde meydana gelen deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Konya’nın Seydişehir ve Isparta\'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle Akseki’de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü.

Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.



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