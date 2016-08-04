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Antalya’da ‘demokrasi nöbeti’ sırasında patlama; 2 yaralı

Patlamanın, seyyar mısır satıcısının tüpünden kaynaklandığı belirtildi

04 Ağustos 2016 01:13

Antalya’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan ‘demokrasi nöbeti’nin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda patlama meydana geldi. Patlama sebebinin seyyar mısır satıcısının tüpünün patlamasından kaynaklandığı anlaşılırken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

CNN Türk'ün haberine göre, olayın ardından demokrasi nöbeti için alanda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul olay yerinde inceleme yaptı. Polis, elinde bulunan iki çantadan birini patlamanın meydana geldiği alana bırakıp, diğer çanta ile demokrasi nöbetinin tutulduğu alana giden ve eşgali belirlenen şahsı arıyor. 

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