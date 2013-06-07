Antalya’da da sopalı polis timi

İzmir’de Gezi Parkı eylemine destek vermek için gösteri yapanların eli sopalı polisler tarafından dövülmesinin benzeri Antalya’da yaşandı.



Gezi Parkı’nda 11 gündür devam eden eyleme destek vermek için geçtiğimiz günlerde Çallı semtinde düzenlenen gösteride olaylar çıkmıştı. Olaylar sırasında eli sopalı sivil polisler, tepkilere neden oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sabaha karşı gerçekleştirilen eylem sırasında göstericilere eli sopalı, taşlı, demir çubuklu sivil polisler müdahale etti.

Söz konusu polislerden bazıları polis yeleği giyerken, bazıları da yelek giymeden göstericileri kovaladı. Polislerin bazılarının elinde taş olduğu da görüldü.

Bu arada, olayların basına yansımasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü, söz konusu polislerle ilgili soruşturma başlattı.

Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, “Soruşturma sonunda disipline aykırı davranan personelimiz varsa gerekli işlem yapılır” dedi.

Öte yandan, Antalya Barosu’na bağlı avukatlar, eli sopalı polislere sert tepki gösterdi.