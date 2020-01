Antalya'da Cumhuriyet coşkusu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Muratpaşa Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği fener alayına yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Antalya\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi\'nce, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde 70\'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin El Ele Platformu\'nun desteklediği fener alayına binlerce kişi katıldı. Antalya\'da geleneksel hale gelen yürüyüş, saat 18.00 sıralarında başladı. Yürüyüş, Konyaaltı Beach Park\'tan başlayıp Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi\'ni takiben Cumhuriyet Meydanı\'na kadar sürdü. İzmir Marşı ve Sarı Saçlım Mavi Gözlüm şarkısı eşliğinde yürüyüşe katılan yaklaşık 20 bin kişi, 400 metrelik Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için katılımcılara 5 bine yakın Türk bayrağı ile 3 bine yakın meşale dağıtıldı. Yürüyüşe Antalya\'daki bisiklet, motor ve klasik araç grupları da araçlarıyla katıldı. Kalabalık, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\', \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı.

Bu yıl da yürüyüş nedeniyle varyantı tepeden gören ve her yıl sosyal medyada da gündem olan yürüyüş fotoğrafını çekebilmek için hem gazeteciler, hem de fotoğraf meraklıları tepe noktaları doldurdu. Yürüyüş öncesi ise Konyaaltı Beach Park ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki cadde trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana giren herkesin çanta ve üst araması yapıldı. Yürüyüş güzergahı ve meydan üzerinde de polis helikopteri etkinlik sonuna kadar gözetim yaptı.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Antalya\'nın CHP\'li belediye başkanları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Bakanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, CHP eski Milletvekili Tuncay Ercenk, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş da katıldı.

BULUTSUZUK ÖZLEMİ

Yürüyüş devam ederken, saat 19.00\'da, kalabalığın varış noktası olan Cumhuriyet Meydanı\'nda Bulutsuzluk Özlemi sahneye çıktı. \'Doğum Günün Kutlu Olsun Türkiyem\' yazılı pankartla süslenen sahnede Bulutsuzluk Özlemi, binlerce Antalyalı için sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserin ardından yürüyüşe katılan protokol üyeleri, meydandaki Antalyalıları Türk bayraklarıyla selamladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TÜREL DE KATILDI

Antalya\'da 2012\'den beri, her 19 Mayıs ve 29 Ekim\'de CHP\'li belediyeler tarafından düzenlenen yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden kutlamalara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlikte sahneye çıkarak Türk bayraklarıyla kalabalığı selamladı.

\'CUMHURİYET GİBİ DEĞERLERİMİZDE EL ELE OLACAĞIMIZIN GÖSTERGESİ\'

Menderes Türel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak konuşma yaptığı sırada meydana geldi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 94 yıl önce \"Efendiler yarın sabah Cumhuriyeti kuruyoruz, hepinize hayırlı olsun\" sözlerini hatırlatan Budak, “Cumhuriyet barış, dostluk, özgürlük, geleceğe güvenle bakmak, çocuklarımızın geleceğini ileriye taşımak demek. Antalya\'dan bütün Türkiye\'ye o güzel ifadenizi \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sözlerinizi ifade ediyorsunuz. Ve şunu bilsinler ki; sizler olduğunuz sürece bu Cumhuriyeti hiç kimse yıkamayacaktır. Cumhuriyetin sayesinde bugün Ortadoğu\'da biz bataklıkta değiliz. Aramızda Menderes Türel de var. Sevgili başkanımız Ümit Uysal\'ın davetine icabet etti. Bu güzel Antalya\'nın hangi görüşte olursa olsun, bizim Cumhuriyet gibi değerlerimizde el ele birlikte olacağımızın bir göstergesidir\" dedi.

\'TÜRKİYE, ANTALYA\'NIN SESİNİ DUY\'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise, \"Size 100 bin avukat adına söz veriyorum. Laik Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Sadece Muratpaşa ve Antalya\'nın gururu değil, Türkiye\'nin gururu, meslektaşım Ümit Uysal\'a bu muhteşem tablo için teşekkür ediyorum. Antalya teşekkür ediyorum. Türkiye, Antalya\'nın sesini duy. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurmuş kadın-erkek tüm kahramanlara Allah\'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Antalya\'nın evladı Sayın Deniz Baykal Beyefendi\'ye de acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır, söz veriyorum, söz veriyoruz\" diye konuştu.

HEP BİRLİKTE KUTLAYALIM

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise şunları söyledi:

\"Bu yaptığımız Cumhuriyeti, Mustafa Kemal\'i, hukukun üstünlüğünü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini yalnız bırakmamaktır. Bu bizim güvencemizdir. 3- 5 yıldır milli bayramlarımızı hep birlikte kutlayamıyorduk. Yalnız kutlamak zorunda kalıyorduk. Ama Ankara\'dan esen rüzgar ne olursa olsun, her zaman bu özel günlerimize sahip çıkmaya devam ettik. Şimdi görüyoruz ki herkes sahip çıkmaya başladı. Bu Cumhuriyet Meydanı milli bayramlarda her zaman bizim yaptığımız kutlamalara sahne oldu, yalnız kutluyorduk. Ancak bu bayram başka kutlamak isteyenler de oldu, çok memnun çok mutlu olduk. Aramıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel de katıldı. Bundan çok mutlu, memnun olduk ve kendilerini de buraya davet ettik. Biz cumhuriyetin bütün insanlarımızın olmasını istiyoruz, cumhuriyet değerlerimizin hiç aşındırılmamasını istiyoruz. O aşınmaların hepsinin geri dönmesini istiyoruz ve bu konuda mücadele edeceğiz. İstiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti\'nin bütün vatandaşları hep birlikte bütün bayramlarımızı omuz omuza kutlayalım.\"

\'UCUBE YÖNETMELİK\'

Başkan Uysal, konuşmasında, Cumhuriyet Meydanı\'nda çelenk sunumunu engelleyen yönetmeliği de \'ucube\' olarak nitelendirerek, “Bayramlarımızı hep birlikte kutlamamızı engelleyen o ucube çelenk yönetmeliğini bir an önce kaldırsınlar. Madem hep birlikte bayramlarımızı kutluyoruz. O zaman önümüzdeki bütün engelleri kaldırsınlar\" dedi.

CUMHURİYET BİRLEŞTİRİCİ ÇİMENTODUR

Meydanda Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü\'nün konserini Çetin Osman Budak ve Ümit Uysal ile izleyen Menderes Türel ise, “Cumhuriyet ülkemizin birleştirici çimentosudur. Cumhuriyet birleştirir, hiçbir zaman ayrıştırmaz. Cumhuriyet bu ülkenin yol haritasını çizer. Biz de burada değerli belediye bakanımız ve milletvekilimizle fevkalade güzel bir birliktelik içerisinde Cumhuriyeti kutluyor olmak, benim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılı kutlu olsun\" şeklinde konuştu.

SÜMER EZGÜ MEYDANI COŞTURDU

Türküleriyle Cumhuriyeti Meydanı\'nı dolduran binlerce Antalyalıya unutulmaz bir konser veren Sümer Ezgü de konuşmasında, \"Aslında tüm dünya bayram yeri olsun, savaşlar yok olsun, bölgemiz barış içinde olsun, biz de bunu arzu ediyoruz\" dedi. Ezgü, Menderes Türel\'in de katıldığı kutlamalarla ilgili de “Beni de mutlu eden bir manzara. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel burada, Sayın Ümit Uysal, Sayın Çetin Osman Budak burada. Cumhuriyetimiz kutlu olsun\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI