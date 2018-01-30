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Antalya'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasına tutuklama

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.A, başsavcılığın itirazı üzerine yeniden mahkemeye çıkarıldı

30 Ocak 2018 02:16

Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen S.A'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.A'nın, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

 

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