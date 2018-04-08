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Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle birlikte mevsimsel rahatsızlık nedeniyle olabileceği belirtildi

08 Nisan 2018 01:43

Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda askerler hastaneye kaldırıldı. Askerlerin zehirlendikleri iddia ediliyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 30 civarında er ve erbaşın bazılarına serum takıldığı, bir bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği ve ciddi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı bildirildi.

Dışardan yemek satın alınması yapılmayan Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle birlikte mevsimsel rahatsızlık nedeniyle olabileceği belirtildi. 

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