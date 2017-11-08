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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü'nün, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 112 kişiden 41'i tutuklandı

08 Kasım 2017 17:52

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü\'nün, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 112 kişiden 41\'i tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, başta hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adli makamlarca haklarında hırsızlık suçları başta olmak üzere yakalama emri bulunan 286 şüpheliye yönelik Antalya\'da düzenlenen operasyonda, 170 polisin yer aldığı 74 ekip görev aldı. Operasyon kapsamında; hapis cezaları ile aranan 60, ifade almaya yönelik aranan 52 şüpheli olmak üzere toplam 112 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41\'i Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


 

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