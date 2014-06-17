Antalya'da cemaatin imar izinleri iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı ilk oturumunda, imar izinleri, banka borçları ve doğu garajı konuşuldu. Oturumda cemaatlere ait imar izinleri reddedildi.

DHA'dan Emre Baylan imzalı haber şöyle:

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı ikinci oturumu, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. 28 gündem maddesini görüşen Meclis'te, Antalya'da yerel seçim sürecinde AK Parti karşısında CHP ve MHP 'yi desteklediği öne sürülen Süleymancılar cemaatine yakınlığıyla bilinen ve devam eden inşaatı Büyükşehir Belediyesi'nce mühürlenen Arapsuyu Öğrenci Yurdu'nun imar planları iptal edildi.

CHP'den itiraz

Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, karara, "İnşaat başlamış. Her şey yasal ama 30 Mart seçimleri itibariyle farklı bir tutum gelişiyor. Bu konuyu çok doğru bulmuyorum" diyerek itiraz etti. CHP'li Mustafa Reşat Oktay ise imar planlarının gündeme iç denetçi raporuyla geldiğine dikkat çekerek, söz konusu birimin Başkanlık makamına bağlı çalıştığını hatırlattı. Oktay, "Alana ilişkin hiçbir mahkeme kararı yok. Sizin talimatınızla harekete geçen bu birimin hazırladığı rapora istinaden planlar iptal edilirse meclis ağır tazminat yükü altında kalacaktır" dedi.

Oy çokluğuyla iptal

Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ise alana ilişkin geçmiş tarihli mahkeme kararına istinaden yeni bir yapılaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca alanın Büyükşehir proje alanı olduğunu belirten Türel, Konyaaltı Belediyesi'nin buradaki herhangi bir idari tasarrufunun, yetki gaspı anlamına geleceğini savundu.

Tartışmaların ardından yapılan oylamada, 45'e karşılık 44 oyla, karkas inşaatı büyük oranda tamamlanan yurdun yapımına olanak sağlayan planlar iptal edildi.

Okul planları da iptal

Meclis ayrıca Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Toros Koleji'nin Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi'nde yeni yapacağı okula ait imar planlarını da oy çokluğuyla iptal etti. Oylama 50 'evet' oyuna karşılık 47 'ret' oyuyla sonuçlandı. Başkan Türel, söz konusu planlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı 'ndan gerekli imar izni alınmadığını, ayrıca okulun planlandığı alana ilişkin mahkeme kararına uyulmadığını savundu. Başken Türel, konuyla ilgili CHP sıralarından gelen eleştirilere "Okullara, yurtlara gerekli desteği verdik, veririz. Bu meseleyi açarsanız CHP grubu olarak altından kalkamazsınız" diye karşılık verdi. Bu sözler üzerine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "CHP olarak da Muhittin Böcek olarak da hiçbir şeyin altında kalmam, kalmayız" diye karşılık verdi.

Banka borçları ötelenecek

Mecliste, ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e belediyenin işletme ihtiyaç kredisi kullandığı üç ayrı bankayla kredi taksitlerinin en az 3 en fazla 6 ay ertelemesi konusunda anlaşma yapma yetkisi verildi.

Konuksever AVM'ye ret

Meclisin haziran ayı ilk oturumunda, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akaydın'ın dönemine ait meclis İmar Komisyonu raporuyla görüşülmesi reddedilen Konuksever Mahallesi'nde Kızılırmak ve Karacaoğlan caddelerinin kesişim noktasında yapılması planlanan AVM'ye ilişkin imar düzenlemesi de görüşüldü. İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Hüseyin Elmas imzalı meclise gönderilen raporun okunmasının ardından Ak Parti, CHP ve MHP grupları bölgenin konut alanı olarak kalması yönünde görüş açıkladı, yalnız MHP "Tekrar AVM olarak gelmemesi" dileğini de iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, oy birliğiyle alınan kararla birlikte kendisinin de bölgenin konut alanı olarak kalması yönündeki kararı desteklediğini belirterek, "Hayırlı olsun" dedi.

Doğu garajı özel proje alanı oldu

Mecliste ayrıca Mustafa Akaydın döneminde 'özel üniversite alanı' olarak projelendirilen Doğu Garajı'nın özel proje alanı haline dönüştürülmesi de oy birliğiyle kabul edildi.