-ANTALYA'DA CAN PAZARI ANTALYA (A.A) - 17.12.2010 - Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle şehir merkezi yakınında falezlere çarparak yan yatan Bolivya bandıralı Sea Bright adlı kuru yük gemisinin kayıp mürettebatına halen ulaşılamadı. Adrasan açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin mürettebatının kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Antalya'da gece etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte günün aydınlanmasıyla birlikte hasar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gece etkili olan fırtına sırasında Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli haldeki iki balıkçı teknesi battı. Kent genelinde çok sayıda ağaç ve çatı da devrildi. Fırtınanın etkisiyle sürüklenerek, Yavuz Özcan Parkı'nın hemen altındaki kayalıklara çarpan geminin mürettebatından aşçı Kotb Abd Lah Mohamed Hoseen'a (47) ise halen ulaşılamadı. Kazanın meydana geldiği bölgede, gemiden denize yakıt sızdığı ve geminin gövdesinde hasar oluştuğu görüldü. -ADRASAN'DA KARAYA OTURAN GEMİ- Fırtınanın etkisiyle Kumluca ilçesine bağlı Adrasan koyunda da Bolivya bandıralı bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Kumluca Kaymakamı Salih Işık, Sazak Koyu açıklarındaki gemide biri Türk 8'i Suriyeli olmak üzere 9 mürettebat olduğunu bildirdi. Işık, Sahil Güvenlik ekiplerinin gece tekneyle gemiye yanaşmaya çalıştığını ancak yüksek dalgalar ve fırtına nedeniyle başarılı olamadığını anlattı. Çalışmalara günün aydınlanmasının ardından yeniden başlandığını ifade eden Işık, mürettebatın Sahil Güvenlik helikopteriyle alınmasının planlandığını kaydetti. -İTFAİYEDEN BAŞARILI OPERASYON- Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, Antalya'da gece yaşanan fırtına ve yağışta bazı ağaç dalları ve tabelaların devrildiğini ifade etti. Yavuz Özcan Parkı altındaki kayalıklara çarparak yan yatan kuru yük gemisindeki mürettebatın başarılı bir operasyonla kurtarıldığına dikkati çeken Pehlivan, ''Çok güzel bir çalışma oldu. Mürettebatı başarıyla kurtardığımız için çok mutluyuz. Bugüne kadar yaptığımız hazırlıkların meyvesini aldık'' diye konuştu. -RÜZGARIN SAATTEKİ HIZI 124 KİLOMETRE- Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de gece rüzgarın hızının 124 kilometreye kadar çıktığını bildirdiler. Yetkililer, Antalya'da kent merkezine son 24 saatte 51 kilogram yağış düştüğünü, yağışların ve kuvvetli rüzgarın gün içinde de devam edeceğini açıkladılar. -GAZİPAŞA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini bildirildi. Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğan, ilçede kötü hava koşullarının devam ettiğini, alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini ifade etti. Bu arada ilçeye saat 03.30'dan bu yana da elektrik verilemiyor. -DEMRE'DE HORTUM- Antalya'nın Demre ilçesinde de hortum meydana geldi. Hortumda bazı seralar ve evlerin çatılarında hasar oluştu. İlçe genelindeki tabelalar ve çöp konteynerleri devrildi. İlçe merkezinde bir evin çatısı uçarak Finike-Demre karayolu refüjündeki aydınlatma direklerinin üzerine düştü. İlçedeki bazı bölgelere elektrik verilemediği bildirildi. -BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI- Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu, kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verdiklerini bildirdi. Türkoğlu, Manavgat Irmağı'nda saniyede akan suyun 900 metreküpü geçtiğini bunun üzerine Manavgat ve Oymapınar barajlarındaki baraj kapaklarını kapattıklarını açıkladı. Kaymakam Türkoğlu, ''Birkaç saat içinde Manavgat Irmağı normale dönecek'' dedi.