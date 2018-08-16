T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da 'ByLock' kullanıcısı tutuklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen Metin B

16 Ağustos 2018 20:40

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen Metin B. (35) tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Ağır Ceza Mahkemesi\'nce hakkında yakalama kararı çıkartılan Metin B., polis baskınıyla Gazipaşa\'da gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı belirlenen Metin B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞA Antalya DHAANTALYA GazipaşaFETÖPDYMetinAntalya Ağır Ceza MahkemesiGazipaşaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24