-ANTALYA'DA BORU HATTINDA PATLAMA ANTALYA (A.A) - 22.04.2011 - Antalya'nın merkez Kepez ilçesi Ünsal mahallesinde, akaryakıt boru hattında patlama meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, Ünsal mahallesinde, tarım ve yerleşim alanına yakın bölgeden geçen bir hatta, şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi. Pehlivan, yangının boyutunun büyük olduğunu, çok sayıda ekiple alevlere müdahale ettiklerini söyledi. Olay yerine Ulaşan AA muhabirleri, alevlerin 20-25 metre yüksekliğe ulaştığını ve gökyüzünü siyah bir duman tabakasının kapladığını bildirdiler. Bu arada, bölgedeki vatandaşlar güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı. Bölgede serası bulunan vatandaşlar, patlamanın hangi kuruma bağlı olduğunu bilmedikleri 4 kişilik bir ekibin bölgede sondaj çalışması yaptığı sırada meydana geldiğini öne sürdüler.