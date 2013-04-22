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Spor

Antalya'da bisiklet yarışında kaza meydana geldi

Final çizgisine 200 metre kala yaşanan kazada ağır bir yaralanma yaşanmadı

22 Nisan 2013 20:43

49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Alanya - Antalya arasındaki 2. etap yarışının son metrelerinde kaza meydana geldi.

Alanya'dan hareket eden 25 takımdan 193 sporcu saat 16.30 sıralarında Antalya'ya girdi. Gazi Bulvarı üzerinden Kızılırmak Caddesi'ni takip ederek 100. Yıl Bulvarı'nı geçen bisikletçiler, Konyaaltı Caddesi'ne dönerken Müze Kavşağı'nı geçtikleri sırada kaza yaşandı.

Finiş çizgisine 200 metre kala bir bisikletçinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada arkadasındaki yaklaşık 50 bisikletçi yere düştü. Bir bisikletçi bariyerleri devirerek takla attı ve orta refüje çıktı.

Çevrede bulunan sağlık görevlileri kaza geçiren bisikletçilere müdahale etti. Kaza sonucu çok ağır bir yaralanma olmaması sevindirirken uzun yıllar konuşulacak anlar yaşandı.

Öte yandan kazanın ardından etabı Litvanyalı bisikletçi Aidis Kruopis kazandı.

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