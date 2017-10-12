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Antalya'da bir günde 563 sürücüye 108 bin 733 TL ceza

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, dün yapılan trafik uygulamasında kural ihlali yaptığı belirlenen 563 sürücüye toplam 108 bin 733 TL ceza yazıldı, 29 araç ise trafikten men edildi

12 Ekim 2017 21:27

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, dün yapılan trafik uygulamasında kural ihlali yaptığı belirlenen 563 sürücüye toplam 108 bin 733 TL ceza yazıldı, 29 araç ise trafikten men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı yapılan \'Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-7\' uygulaması kapsamında Antalya\'da 82 noktada polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla yapılan uygulamada, 308 trafik polisi ve 96 jandarma trafik personeli görev aldı. Uygulamada, 1930 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 563 sürücüye 108 bin 733 TL cezai işlem uygulanırken, eksiklerinden dolayı 29 araç trafikten men edildi. Uygulamada, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı, 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.


 

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