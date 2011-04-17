-ANTALYA'DA BERABERLİK ANTALYA (A.A) - 17.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor kendi evinde Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. 53. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sezer'in vuruşunu kaleci Ömer son anda kornere çeldi. 57. dakikada Tita'nin kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Radeljic'in kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı. 66. dakikada İlkem'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Necati, Eskişehirsporlu defans oyuncusu Veysel'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Necati'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere buluştu. (2-1) 72. dakikada Burhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ümit Karan'ın vuruşunda kaleci Ömer topu çeldi. Dönen topu Batuhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yine Ömer'de kaldı. 82. dakikada Tita'nın ara pasında sol çarprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı. 85. dakikada Antalyasporlu orta saha oyuncularının hatasından yararlanarak topla buluşan Burhan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sezer, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. (2-2) 90. dakikada Kenan'ın sol kanattan pasında, kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Tita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Deniz Çoban xxx, Ekrem Kan xxx, Muhittin Gürses xxx Medical Park Antalyaspor: Ömer x, İlkem x, Deniz xx, Ali Turan x, Erkan x (Dk.34 Radeljic x), İbrahim xx, Ali Zitouni xx (Dk. 76 Kenan x), Kerem x, Uğur xx, Tita xx, Necati xx Eskişehirspor: Ivesa x, Koray xx, Nadareviç x, Veysel x, Volkan x, Alper x, Doğa x (Dk. 69 Ümit Karan x), Burhan xx, Erkan x(Dk. 46 Sezer xx), Pele xx, Batuhan xx (Dk. 76 Serdar x) Sarı Kart: Dk. 5 Necati, Dk. 90 İlkem (Medical Park Antalyaspor), Dk. 66 Veysel (Eskişehirspor) Gol: Dk. 25 Ali Zitouni, Dk. 66 Necati (Medical Park Antalyaspor), Dk.41 Batuhan, Dk. 85 Sezer (Eskişehirspor)