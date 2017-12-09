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Spor

Antalya'da beraberlik

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı

09 Aralık 2017 22:04

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

31. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına giren El Kabir'in penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 

40. dakikada Yekta Kurtuluş'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Charles, pasını El Kabir'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan El Kabir'in gelişine vole vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Hopf sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

 

İkinci yarı

 

58. dakikada Gençlerbirliği karşılaşmada öne geçti. Sol kanattaki ikili mücadelede Nazım Sangare'den topu kapan Manu, hızla ceza sahasına girdi. Ön kale direğinde kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kalan Manu, topu arka direk hizasındaki Jailton'a çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

82. dakikada El Kabir'in pasında ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Maicon'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

88. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı taç atışının ardından hakem Alper Ulusoy, Dialo'nun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Deniz Kadah, kaleci Hopf ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1

90+4. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, sol çaprazda topla buluşan Manu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

90+5. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol kanattan ortasında, defanstan seken topla arka direk hizasında buluşan Maicon'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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