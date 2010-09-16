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ANTALYA'DA ''BEBEK FİRARDA'' ANTALYA (A.A)

16 Eylül 2010 15:34

-ANTALYA'DA ''BEBEK FİRARDA'' ANTALYA (A.A) - 16.09.2010 - Antalya'da dilencilik yapan kadının bir yaşındaki bebeğinin, kadının uyuduğu sırada emekleyerek caddede dolaşması MOBESE kameralarına yansıdı. Gazi Bulvarı Düden kavşağında bir yaşındaki çocuğuyla dilencilik yapan E.A, bir süre sonra refüjde ağaçların altında uyumaya başladı. Annesi uyurken bir yaşındaki bebek, emekleyerek annesinin yanından uzaklaşmaya ve caddede araçların arasında ilerlemeye başladı. Bazı sürücülerin uyarıları üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bebeği bulunduğu yerden alarak annesine teslim etti. Bu sırada yaşananlar, Kent Güvenlik Sistemi (MOBESE) kameralarında saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan dilenci kadın, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. E.A, kabahatler kanununca yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.

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