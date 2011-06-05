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Dünya

Antalya'da 'batı hattı' operasyonu!

Antalya polisinin ’Batı hattı’ adını verdiği fuhuş operasyonunda gözaltı sayısı 69’a yükseldi. Fuhuş çetesinin, polis takibinden kurtulmak için açık de

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Antalya polisinin ’Batı hattı’ adını verdiği fuhuş operasyonunda gözaltı sayısı 69’a yükseldi. Fuhuş çetesinin, polis takibinden kurtulmak için açık denizde tekne içerisinde seks partileri düzenlediği belirlenirken, kadınların müşterileriyle grup seks fotoğrafları da ortaya çıktı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün fuhuş çetesine yönelik operasyonun düğmesine bastı. Antalya’nın Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer ve Kaş ilçeleri ile Beldibi, Tekirova ve Kalkan beldelerinde yapılan ve ’Batı hattı’ adı verilen operasyonda 48 adrese baskın yapan 300 polis, 2’si kadın 38 kişiyi ’fuhuşa aracılık ve yer temin etmek’ suçlamasıyla gözaltına aldı. 

Grup seks fotoğrafı ele geçirildi

Operasyonda ayrıca Rusya, Ukrayna, Moldova, Türkmenistan ve Fas ve Türk uyruklu 31 hayat kadını yakalandı. Operasyon sırasında bazı kadınlar, saklandıkları dolaplardan polis tarafından çıkarıldı. Kendi araçlarının polis takibinde olmaması için VIP minibüs ve lüks otomobiller kiraladıkları belirlenen çete üyelerinin, geceliği 750 lira ile 2 bin dolar arasında değişen fiyatlarla kızları erkeklere pazarladığı belirlendi.


GRUP SEKS FOTOĞRAFLARI

Polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan kadınlardan bazılarının müşterileriyle birlikte çektirdikleri grup seks fotoğrafları ortaya çıktı.

Müşterilerinin isteklerine göre ayrı kadın gönderen fuhuş çetesi üyelerinin, açık denizde tekne içerisinde seks partileri düzenlediği, yabancı uyruklu kızların bu partilerde erkek müşterilerle grup seks yaptıkları ortaya çıktı. Özel VIP araçlarla taşınan kadınların bazı özel müşterilerin isteği üzerine açık denizde bekleyen teknelere götürüldüğü ve burada seks partileri yapıldığı polis tarafından tespit edildi. Aralarında ünlü kişilerin de bulunduğu müşterilerin otel ya da evlere güvenmediği zaman tekne partileri istediği kaydedildi.

Operasyon kapsamında daha sonra gözaltına alınan 9 kişi ile birlikte 69 şüphelinin sorguları, halen Asayiş Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.



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