Antalya'da Bakan ve Başkan arasında gerilim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik oy sayımı devam ederken, AKP'liler ile CHP'liler, seçim kurullarının bulunduğu adliyeye binasında tartıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik oy sayımı devam ederken, CHP ve AKP arasındaki fark beş binden az.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, yanında milletvekilleri ve il yöneticileriyle birlikte adliye binasına gelerek Kepez ilçesinden Büyükşehir'e çıkan sonuçlara itiraz etti ve oyların yeniden sayılmasını istedi. Bunu öğrenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Mustafa Akaydın da parti yöneticileriyle birlikte adliyeye geldi. Adliyenin 5'inci katında karşılaşan Bakan Çavuşoğlu ile Başkan Akaydın kameraların önünde tartıştı.

Gerginliğin öğrenilmesiyle Ak Partili ve CHP'liler de adliye binasının bahçesinde toplanarak karşılıklı slogan atmaya başladı. Polis ekipleri, adliyede iki grup arasında barikat oluşturdu.



ÇAVUŞOĞLU: SAÇMALAMA BAŞKAN

Antalya Adliye binasının 5'inci katında bulunan Kepez 2 İlçe Seçim Kurulu'nda bir torbanın içindeki oyların yeniden sayılması sırasında Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Akaydın arasında sert tartışma yaşandı. Yanında Ak Parti İl Başkanı Mustafa Köse bulunan Bakan Çavuşoğlu, Akaydın'a, "O torbanın içinden çıkan bir tanesi şöyle sayıyorlardı, biz başında durduk, 1 oy farkından dolayı tekrar tekrar pusula sayıyorlardı, yatırmışlar. Biz gördük onların saydığını, orada fotoğrafladılar" dedi. Yanında CHP İl Başkanı Devrim Kök bulunan Başkan Akaydın ise Bakan Çavuşoğlu'nun yanında emniyet müdürü olduğunu öne sürdü, "Bir bakan olarak size yakıştıramadım" diye tepki gösterdi. Çavuşoğlu ise Akaydın'a "Saçmalama başkan" diye karşılık verdi.

'Suçustü yapmaya geldim'

Adliye binasının çıkış kapısına gelen Başkan Akaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye adına çok ilginç bir seçimin yaşandığını kaydetti. Başkan Akaydın, “Sadece Anadolu Ajansı'na bu seçim sonuçlarını servis edilme yetkisi verilmesi bana göre suçtur. Basın özgürlüğüne müdahaledir. Her nasılsa Anadolu Ajansı'ndan beslenen kanallarda CHP'li birçok belediyenin oyları geride gösterilirken son iki saat içinde bir kıpırdanma oldu" diye konuştu. Bu seçimde bir şeylerin olduğunu ve anlamakta zorluk çektiğini dile getiren Başkan Akaydın, şunları söyledi:

“Burada bulunmaktan utanç duyuyorum. Niye ben buradayım diye. Ama suçüstü yapmaya geldim. Kepez İlçe Seçim Kurulu üzerinde bizzat Sayın Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından psikolojik baskı kurulmuş. Yukarıda bunu bizzat gözlemledim. Hakim efendilikle 'Şu kenarda durun' diyor. 'Hayır' diyor 'Hakkım var.' Doğru yasal olarak hakkımız var ama benim de hakkım var. Ben de gidip kızların başına dikilirsem onların görevlerini yapabilme sağlıklılığı olabilir mi? Hepsi oradalar."

'Sonuna kadar çarpışacağım'

Bakan Çavuşoğlu'yla Kepez İlçe Seçim Kurulu'nu terk etme konusunda anlaştıklarını belirten Başkan Akaydın, kendisinin çıkmasına rağmen Bakan Çavuşoğlu'nun çıkmadığını söyledi. Belediye Başkanı Akaydın, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlar bu ayıptır. Ben bu seçimi kazandım. Hem de en az 4 puan farkla kazandım" dedi. Fakat manipülasyonların yapıldığını, torbalara müdahale edildiğini iddia eden Başkan Akaydın, “Bir fotoğraf var. Sayın bakan torbaların başında. Torba açılmış. Yanında bir hakim ve emniyet müdür muavini. Oylara bakıyorlar. Böyle bir hakkı yok bakanın. Böyle bir rezalet yaşanmadı. Demokrasi ayıbıdır. Bununla sonuna kadar çarpışacağım. Mevlüt Çavuşoğlu ayıplı bir Bakan'dır" diye konuştu.

Polis güvenlik önlemi aldı

Konuşmasının ardından Başkan Akaydın yeniden adliyenin içine girerken koridorlarda bir süre Bakan Çavuşoğlu'nu aradı. Başkan Akaydın, Bakan Çavuşoğlu'nu göremeyince adliyeden ayrılarak seçim koordinasyon merkezine geçti.

Bakan Çavuşoğlu ile Başkan Akaydın arasındaki gerginlik, Antalya Adliyesi'nin dışına da taştı. Henüz tamamlanmayan ve açıklanan resmi sonuçlara ve CHP'nin Ak Parti'den az bir farkla önde götürdüğü seçimlere ilişkin her iki partinin tarafları da Antalya Adliyesi önünde karşılıklı slogan attı. İki grup arasındaki sözlü sataşmaların büyümesini engellemek amacıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda görevli güvenlik önlemi aldı. Adliye önündeki gergin bekleyiş sürüyor.