Antalya'da baba cinneti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde, 40 yaşındaki Göksel Akşeker, 3 ve 5 yaşındaki 2 kız çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 1.5 ay önce 2 çocuğuyla Gaziantep'ten gelen baba Göksel Akşeker'den perşembe gününden beri haber alamayan ev sahibi, yedek anahtarla Akşeker ailesinin yaşadığı eve girdi. Ev sahibi, içeri girdiğinde 3 ve 5 yaşındaki 2 kız çocuğu ve baba Akşeker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi. Polis ekibi eve girdiğinde bir adam ve iki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin de vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Emniyet Müdürü Uzunkaya: Aile içi dram

Olayla ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "İçeride bir baba iki çocuğu var. Aile içi bir dram, facia olayı. 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk öldürülmüş. Sonra da kendisi intihar etmiş. Görüntü, intihar görüntüsü; silah elinde. Anlaşılan o ki perşembe gününden beri haber alınamayan bir aile. 1.5 ay önce buraya yerleşilmiş. Baba, polisiye yönden geçmiş kayıtları olan bir şahıs. Gerekli adli soruşturma, kapsamlı şekilde yapılacak. Ailesine haber verildi. Savcı ve doktor incelemesinden sonra ayrıntılı bilgi verilecek. Ev içerisinde oldukça kurşun izleri var. Birkaç sahte kimlik bilgileri var. Evi de sahte kimlikle kiralamış" diye konuştu.

Evin içinde kapalı bir oda olduğu ve polis tarafından odanın açıldığı öğrenilirken, odada ne olduğu ise açıklanmadı. Babayla çocuklarının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.