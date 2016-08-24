Antalya'da askeri araca saldırı; 3 yaralı

Antalya- Kemer karayolu üzerinde Beldibi Mahallesi sınırlarında askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker yaralandı. Saldırının ardından, Antalya Kemer yolu üzerinde askeri araca yapılan saldırı sonrası kent merkezine giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı.

Bir süre sonra yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, polis ekipleri saldırının yapıldığı bölgede operasyon başlattı. Ayrıca güvenlik amacıyla telsiz anonslarına da kısıtlama getirildi.

DHA'nın haberine göre, özellikle şüpheli şahıslar konusunda yürütülen çalışmalara ağırlık verilirken, Antalya-Kemer yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Polis, kentin kritik kavşaklarında uygulama gerçekleştiriyor. Öte yandan 155’e yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri Cumhuriyet Meydanı çevresinde dolaşan çarşaflı, bebek arabalı bir şahısla ilgili araştırma yapıyor.