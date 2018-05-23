Antalya'da 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Fenerbahçe\'de başkan adaylarından Ali Koç\'u, Antalya\'da taraftarlar \'Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon\', \'Fenerbahçe bizimdir bizim kalacak\', \'Ali Koç başkan olacak Güneş doğacak\', Tam zamanı Ali Koç\' tezahüratıyla karşıladı.

Fenerbahçe\'de 2-3 Haziran\'da yapılacak seçimler öncesinde başkan adaylarından Ali Koç, Fenerbahçe üyeleri ve taraftarla Antalya\'da bir otelde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Taraftarlar otel girişinde karşıladıkları Ali Koç\'a sevgi gösterisinde bulundu. Meşale yakan Fenerbahçe taraftarları tezahüratlarıyla Ali Koç\'a destek verdi. Ali Koç da taraftarla uzun süre fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, \'İnanıyoruz güveniyoruz başkanımız ol istiyoruz\', \'Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon\', \'Fenerbahçe bizimdir bizim kalacak\', \'Ali Koç başkan olacak Güneş doğacak\', \'Biz inanıyoruz güveniyoruz başkanımız ol istiyoruz. Tam zamanı Ali Koç\' tezahüratı yaptı.

Ali Koç\'un Fenerbahçe üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldiği etkinlik basına kapalı gerçekleştirildi. Koç\'un taraftar toplantısına, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı AK Partili Kaan Osman Sarıoğlu, MHP Antalya eski Milletvekili Tunca Toskay da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Meşale yakan taraftar

- Taraftarın Ali Koç ile fotoğraf çektirmesi

- Taraftarın tezahüratı

HABER- KAMERA: TOLGA YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

(FOTOĞRAFLI)