Antalya'da afiş krizi yaşanıyor

T24- Belediyenin billboard ve raketlere astırdığı ‘Hayır’ yazılı afişlerinin Antalya Valiliği kararıyla kaldırılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından astırılan ve içerisinde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ kelimeleri geçen afişler de tartışma konusu oldu. CHP İl Başkanı Özer Ülken, afişlerin ‘Hayır’ kelimesiyle ilgili olumsuzluk çağrıştırdığını belirterek valiliğe başvurdu. Emniyet Müdürlüğü, zamanlamasının yanlış olduğunu belirterek afişleri kaldırmaya başladı.



Radikal gazetesinin haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplumda yaşanan çeşitli sorunlarla ilgili sosyal duyarlılığı artırmak amacıyla hazırladığı ve altında büyük puntolarla ‘hayır’ yazan afişleri kentin dört bir yanındaki raket ve billboardlara astırmış, AK Parti söz konusu afişlerin toplatılması için İl Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Antalya Valiliği, afişlerle referandumun propaganda yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ni uyarmış ve afişlerin kaldırılmasını istemişti. Belediye de bütün afişleri toplatmıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi'nin ortak ‘Dost eli’ projesi kapsamında madde bağımlığıyla mücadele kapsamında kentteki billboardlara bugün asılan afişler de tartışma konusu oldu. Üzerinde, ‘Madde bağımlılığına hayır, yaşama evet’ yazılı afişler nedeniyle CHP İl Başkanlığı harekete geçti. İl Başkanı Özer Ülken'in avukatı Murat Bulat, Antalya Valiliği'ne başvurarak referandum ve ‘Hayır’ kelimesiyle ilgili olumsuzluk çağrışımı yapan afişlerin toplatılmasını talep etti. CHP İl Başkanı Ülken, “Kamu kurumlarının bu hassas dönemde seçmenlerin eğilimlerini etkileyecek duyuru ve benzeri etkinliklerden kaçınmaları demokrasinin asgari gereğidir” dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, valiliğin kararını beklemeden afişleri kaldırmaya başladı. Emniyet yetkilileri, bu projenin bir yıl önce planlandığını ve çalışmaların üniversite ile ortaklaşa gerçekleştiğini bildirdi. Sloganların üniversitede görevli öğretim görevlileri tarafından tespit edildiğini belirten yetkililer, afişlerin zamanlamasının yanlış olduğunu, bu nedenle de kaldırılmasına karar verildiğini kaydetti.