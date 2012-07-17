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Antalya'da ABD'li askerlere saldırı

Cumhuriyet Meydanı’nda gruplar halinde gezen Amerikan askerlerine yaklaşan 7 İP’li önce sözlü sataşmada bulundu

17 Temmuz 2012 23:49

Antalya Limanı açıklarında demirli bulunan dünyaca ünlü uçak gemisi 'USS Abraham Lincoln’ün alışveriş için çarşıya çıkan askerlerine, İşçi Partili (İP) bir grup saldırıda bulundu.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Cumhuriyet Meydanı’nda gruplar halinde gezen Amerikan askerlerine yaklaşan 7 İP’li önce sözlü sataşmada bulundu, ardından yanlarında getirdikleri çuvalları ABD’li askerlerin kafasına geçirmeye çalıştı. İP’lilere, Cumhuriyet Meydanı’nda güvenlik önlemi alan polis ekipleri hızla müdahale etti. ABD’li askerler uzaklaştırılırken, başlarına çuval geçirmek isteyen 7 İP’li gözaltına alındı. ABD’li askerleri protesto eden grup, sorgulanmak üzere Yenikapı Polis Merkezi’ne götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün, uçak gemisinin kentte bulunacağı 5 gün süresince işlek caddeler, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında geniş güvenlik önlemleri alacağı belirtildi.

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