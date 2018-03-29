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Antalya'da 9'uncu kattan düşen çocuk öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir apartmanın 9'uncu katından düşen Metehan Aydoğdu (5), götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

29 Mart 2018 16:01

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bir apartmanın 9\'uncu katından düşen Metehan Aydoğdu (5), götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, sabah erken saatlerde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2343 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın 9\'uncu katında meydana geldi. Birol- Bediha Aydoğdu çiftinin iki çocuğundan Metehan, açık kapıdan balkona çıktı. Burada balkon demirine tırmanan küçük Metehan, dokuzuncu kattan zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Metehan Aydoğdu\'yu özel bir hastaneye götürdü. Küçük Metehan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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